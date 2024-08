Il Siena ha completato il reparto offensivo E’ ufficiale l’arrivo dell’attaccante Semprini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) IlFc chiude l’attacco con l’annuncio di ieri della firma del calciatore Mauro(nella foto). Nato a Roma il 15 aprile del 1998 e cresciuto nella Primavera della Virtus Entella,è un’attaccante che fa della sua forza fisica l’arma principale contro le difese avversarie e che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di seconda punta.arriva adopo diverse esperienze in Lega Pro vestendo le maglie di Fermana, Taranto, Lucchese, Pontedera e Sudtirol per un totale 140 presenze in serie C con 16 gol all’attivo. Il centravanti domenica era in tribuna a San Donato Tavarnelle e ha già preso nei giorni scorsi un primo contatto con i nuovi compagni. Con il suo ingaggio i giocatori tesserati al momento sono 24 ma manca ancora un difensore centrale e un terzino classe 2006.