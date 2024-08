ESCLUSIVA IN ? Colasanto Ag Fifa | Palacios? Vicino a Bastoni può migliorare tanto! Inter buona presa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) A parlare di Tomas, prossimo acquisto dell’, l’agenteed esperto di calcio argentino Filippo. Su-News.it, abbiamo discusso sulle caratteristiche del classe 2003 argentino. Poi ancora tanta Argentina tra Valentin Carboni, Matias Soulé e Paulo Dybala. Più qualche consiglio per gli acquisti.verso l’: che giocatore è? Ne parla l’esperto! L’ha chiuso per Tomas, il quale ha già fatto le visite mediche., che tipo di difensore è l’argentino classe 2003? L’ho visto giocare nelle giovanili, lui esce fuori da un club piccolino e quindi l’ha fatto veramente un ottimo lavoro di scouting. Non so chi gliel’ha segnalato, ma ha fatto una