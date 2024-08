È quasi patetico In Onda | il fango di Elsa Fornero su Matteo Salvini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) A In, il talk show politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile è andato in scena un nuovo episodio della storica querelle tra il segretario della Legae l'ex ministra del Lavoro del governo Monti. I due - è noto da tempo - non sono in ottimi rapporti. E, in particolare, il leader del Carroccio è sempre stato in prima linea per contrastare in tutti i modi la celeberrima riforma delle pensioni a firma proprio dall'economista torinese. I due conduttori di Inhanno trasmesso un filmato che ritraevadurante un comizio mentre attaccava proprio. "La signoradovrebbe solo vergognarsi e stare zitta - ha tuonato il leader del Carroccio -. L'impegno della Lega è azzerare la leggee avviare Quota 41".