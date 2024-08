Calciomercato Fiorentina Kayode in Premier? A centrocampo un colpo dal Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Quando cantano le sirene dellaLeague è sempre difficile dire no. Michaelè finito nel mirino di un club inglese, il Brentford per la precisione, che ha formulato allaun’offerta da 20 milioni di euro, rispedita al mittente. Ultimi giorni difrenetici in casacon il preliminare di Conference League a cui pensare e un inizio di stagione che ha lasciato scontenta la piazza. Palladino chiede rinforzi dal mercato e uno potrebbe arrivare direttamente dal. Laha superato il Marsiglia nella corsa a Yacine Adli, centrocampista francese che alrischia di trovare poco spazio e restare anche fuori dalla lista Champions. Adli porterebbe qualità e geometrie in mediana e potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto tra i 13 e i 15 milioni.