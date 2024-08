A2a patto green con Fera Energia eolica dalla Liguria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano – Un parco eolico da 25,2 megawatt in, per produrrepulita. A2a e il gruppo, Fabbrica energie rinnovabili alternative, hanno firmato un Power Purchase Agreement (Ppa) per la fornitura didi un impianto eolico con una potenza installata di 25,2 Mw, situato in provincia di Savona. L’accordo, di durata decennale, prevede l’acquisto da parte di A2a della produzione rinnovabile del parco ‘Monte Greppino’, di proprietà di Adelasia srl, società controllata da, pari a oltre 65 GWh annui e capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 17mila nuclei domestici, evitando l’emissione in atmosdi oltre 16mila tonnellate di Co2 equivalenti all’anno.