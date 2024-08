Usa un altro scivolone per Kamala | il suo piano sugli immigrati copiato da Trump

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024)Harris si presenta come paladina liberal degli Usa ma il suomigranti, secondo quanto riportato dai media americani, era più a destra di quello di Donalde fu bocciato proprio dai repubblicani. Intanto, il magnate minaccia di far saltare il duello televisivo del 10 settembre. Il-Biden per i migranti in Usa Nel 2021,Harris aveva spinto Joe Biden ad approvare unsull’immigrazione che in pratica ricalcava alla lettera il programma di Donalde che prevedeva sanzioni durissime contro chi entrava illegalmente negli Stati Uniti e l’espulsione di milioni di cittadini. Ilnon venne approvato perché fu stoppato dal partito repubblicano, che allora aveva rapporti tesi con il tycoon. Ma dimostra la scarsa attitudine progressista della candidata democratica. LEGGI ANCHE: "Se vinco offrirò a Musk un posto nel governo".