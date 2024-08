Uomini e Donne lieta notizia per Gemma Galgani a pochi giorni dall’inizio del programma

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 26 agosto 2024) Durante l’estate,è stata al centro del gossip a causa di una presunta frequentazione con un uomo molto più giovane di lei, suscitando non poche chiacchiere. Questaaveva alimentato dubbi e speculazioni sulla sua partecipazione alla nuova stagione di, lasciando i fan storici deldi Maria De Filippi in apprensione. “È finita, è stata dura”., il brutto è passato e lo fa sapere. “Hai avuto coraggio” A calmare le acque è arrivata l’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni, che attraverso i suoi canali social ha confermato la presenza dinel parterre femminile del Trono Over di. Quindi, per la celebre dama torinese, si preannuncia un’altra stagione alla ricerca dell’amore.