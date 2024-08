Tennis Zverev | Sinner un ragazzo eccezionale il mio rapporto con lui non cambierà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Conosco bene Jannik anche fuori dal campo, è uncon cui ho sempre avuto un buon. Ho saputo della notizia solo attraverso i social, non ho altre informazioni. Di solito, dopo la conferma della positività, si cerca di capire da dove proviene il tutto, ma nel caso diè stato tutto chiarito in un solo giorno. Non ho comunque abbastanza elementi per parlare più approfonditamente di quanto è successo, ma non cambierò il miocon lui“. Così Alexander, in un’intervista alla Bild, ha parlato di Jannikdopo la vicenda che lo ha coinvolto, con la positività al Clostebol subito chiarita e per la quale è stato dichiarato innocente.: “un, il miocon lui non” SportFace.