Scende nei binari all’arrivo del Frecciarossa Suicida 37enne pesarese

(Di lunedì 26 agosto 2024) Undi Pesaro si è ucciso ieri alla stazione di Riccione. Lo ha fatto in maniera plateale, di fronte a tanti viaggiatori in attesa del treno. La tragedia è avvenuta intorno alle 14. Ilè stato vistore suiin maniera tranquilla, voluta, davanti a decine di persone che si trovavano alla stazione della Perla. Lo ha fatto un attimo prima dell’arrivo di undiretto a Taranto che transitava a tutta velocità non essendo prevista la fermata. Il treno trasportava circa 500 persone e solo intorno alle 16.40 è arrivato il ’nulla osta’ dell’autorità giudiziaria per farlo ripartire nel suo tragitto visto che il locomotore non aveva riportato danni. Nessuno a bordo del treno è rimasto ferito per il tragico urto ma anche in questo caso la circolazione nel tratto tra Cattolica e Rimini è stato bloccato per consentire i rilievi del caso da parte della Polfer.