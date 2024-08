Rosalinda Cannavò ha partorito? Ecco tutti i nuovi dettagli sul parto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024), ex concorrente del Grande Fratello e attrice amata dal pubblico, è ormai prossima a diventare mamma. La ragazza si prepara al momento che cambierà la sua vita e quella del compagno Andrea Zenga. La loro attesa è accompagnata da emozioni forti e da un percorso di gravidanza che, comeha rivelato, non è stato privo di sfide. Tornata dalle vacanze, la futura mamma si concentra ora sul momento tanto atteso, condividendo con i suoi follower ogni passo di questo viaggio.quandorisce? A che mese è?si trova ormai al nono mese di gravidanza, il che significa che la nascita della sua primogenita è imminente. Dopo aver trascorso un mese di relax estivo, godendosi il sole e il mare con il pancione,è tornata a Milano per prepararsi all’arrivo della bambina.