(Di lunedì 26 agosto 2024) Sony Interactive Entertainment ha in programma un nuovoofa Settembre 2024, mentre il rilascio di PS5 Pro dovrebbe avvenire negli ultimi mesi dell’anno in corso. A condividere questa nuova indiscrezione è stato nello specifico Jeff Grubb. Il celeberrimo giornalista, nonché uno dei leaker più affidabili del mondo dei videogiochi, ha colto la preziosa occasione rappresentata dal nuovo episodio del podcast Game Mess Mornings per condividere nuove informazioni sull’ecosistemaStation. Jeff Grubb ha condiviso nello specifico le seguenti dichiarazioni: “Aggiungo per i fanStation che l’ultima cosa che ho sentito è che PS5 Pro è ancora prevista per l’uscita quest’anno. Inoltre ho saputo più recentemente che è inunoof– un SonyStationof– non uno showcase, previsto per la fine di settembre“.