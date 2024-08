McTominay il sesto rinforzo della nuova squadra di Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Scottsarebbe pronto a vestire la maglia azzurra. Il centrocampista dello United darebbe manforte ad un centrocampo azzurro che oggi si poggia solo su due titolari: Lobotka e Anguissa. Intanto Osimhen non gradirebbe il trasferimeto in Arabia. Ma è una storia che già conoscevamo.ad un passo dal Napoli Secondo La Repubblica, Scott, centrocampista del Manchester United, sarebbe ad un passo dal Napoli: “Affare fatto. Il Napoli ha in pugno pure Scott, 27 anni, pronto a diventare nelle prossime ore ildi. Anche il centrocampista scozzese, tra i protagonisti degli ultimi Europei in Germania, sta infatti per arrivare in maglia azzurra a titolo definitivo, dopo l’accordo (quasi) raggiunto tra Aurelio De Laurentiis e il Manchester United: un affare da circa 25 milioni, bonus compresi.