Maltempo nel Varesotto pioggia e grandine a Gavirate | acqua e fango invadono le strade

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Varese, 26 agosto 2024 – Era stato annunciato ed è arrivato: ilsi sta abbattendo sulla Lombardia, provincia di Varese compresa. Una delle zone maggiormente colpite, questa mattina, è stata il comune didove, oltre alla, è caduta anche lahanno invaso lee alcuni edifici, anche nel centro storico e nelle frazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Varese con due squadre di uomini e mezzi. In azione anche la Protezione Civile. Temporali intensi hanno riguardato anche i paesi del Basso Verbano e dell’Alto. Secondo le previsioni la situazione potrebbe durare per tutta la mattina, poi dovrebbero iniziare le prime schiarite. Ma in serata e domani mattina c’è ancora il rischio di nuove piogge.