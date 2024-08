LIVE Berrettini-Ramos Vinolas 7-6 6-2 6-3 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:02 Vittoria in tre parziali per il romano, che altroverà uno tra l’americano Taylor Fritz e l’argentino Ugo Carabelli. MATTEOb. ALBERT7-6 (2) 6-2 6-3! In corridoio il dritto del catalano. Finisce qui! 40-AD MATCH POINT! Rovescio lungolinea super del romano. 40-40 Sulla riga il dritto inside in alla disperata dell’iberico. 30-40 MATCH POINT! Ennesimo gratuito con il dritto dello spagnolo. 30-30via anche questo dritto di. 30-15 A metà rete il rovescio di Matteo. 15-15 Scappa via la risposta di rovescio del. 0-15 Decolla il dritto in uscita dal servizio del catalano. 5-3 Game. Con il servizio esterno vincente l’italiano tiene la battuta.serve ora per rimanere nel match. 40-15 Altra solida prima del romano. 30-15 ACE numero 16 di Matteo.