La mia pizza bio in Bolognina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) È nata una nuova pizzeria ’gourmet’ in, in via Franco Bolognese 41/f: il proprietario è Hossein Anowar (foto), cuoco di 40 anni, che proviene dal distretto di Brahmanbaria (Bangladesh) ma voleva aprire una attività diversa dall’ennesimo negozio di frutta e verdura. La sua storia è frutto del suo carattere, fortemente aperto, e della fortuna di aver lavorato per tanti anni in un locale di via del Pratello, dove è diventato sfoglino, imparando anche tutta la cura e la preziosità che può avere un lievitato come la, se si considera l’importanza di materie prime selezionate. "Per me – racconta Hossein, che ha compiuto un grande investimento sul suo quartiere, dove è arrivato nel 2018 – è stato interessante portare in questa zona popolare, dove credo che un’attività così possa fare la differenza, un prodotto di qualità alto.