Fontanarosa ma non solo | i giovani dell’Inter a partire sono 2 – CdS

(Di lunedì 26 agosto 2024) Alessandronelle prossime ore sarà ceduto in prestito dall’Inter. Ma oltre al difensore centrale, il club ha sistemato pure altro giovane. ESPERIENZA – L’Inter inizia a sfoltire la rosa, sistemando un paio diin prestito tra Serie A e Serie B. Alessandro, liberato da Tomas Palacios, ora potrà accasarsi alla Reggiana in Serie B. Per lui si tratta della seconda avventura in cadetteria, dopo quella con la maglia del Cosenza nella scorsa stagione. Ottimo precampionato con la Prima Squadra per il difensore classe 2003. Dalla Calabria passerà all’Emilia Romagna, con l’obiettivo di continuare a crescere per diventare presto una risorsa importante anche per l’Inter. Oltre a, nelle prossime ore l’Inter ri-cederà nuovamente Franco Carboni.