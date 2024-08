Fiera di Sant’Alessandro fuochi e Nomadi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladisul Sentierone, lo spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Veneto e i festeggiamenti per il patrono a, il concerto deial Bum Bum Festival di Trescore Balneario, tante feste, cinema all’aperto e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 27 agosto. Ecco gli appuntamenti.proseguono i festeggiamenti per. Il programma delle iniziative, per il pomeriggio e la sera prevede: – dalle 14 alle 19, si terrà un’apertura straordinaria del Museo della Cattedrale con visite gratuite. A cura della Fondazione Adriano Bernareggi; – dalle 14 alle 21, si terrà un’apertura speciale del Campanone, di Palazzo del Podestà e del Museo del Cinquecento. A cura del Museo delle storie di. Biglietti: 3 euro – Info: www.museodellestorie.