F1 i promossi e bocciati del GP d’Olanda 2024 | Lando Norris intoccabile Mercedes impalpabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Gran Premio di Olanda di Formula Uno, corsosi nella giornata di ieri, si è risolto con l’affermazione didavanti a Max Verstappen e a Charles Leclerc. Chi possono essere considerati i “” e i “” dell’appuntamento andato in scena a Zandvoort?, sia in qualifica che in gara. L’infelice partenza si è rivelata un ininfluente episodio nel mezzo di un weekend altrimenti perfetto. La sua candidatura al titolo iridato resta flebile, ma solo a causa del distacco accumulato a inizio stagione. “Flebile”, però, non significa “inesistente”. Se la McLaren continuerà su questa strada, può provare il miracolo. MAX VERSTAPPEN – Nelle scorse settimane si era sottolineato come fosse imperativo, per lui, entrare nell’ottica delle idee di gareggiare per i piazzamenti.