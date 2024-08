Contento dell’intensità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’Estra è un cantiere che è stato appena aperto. Sono state montate le transenne per delimitare i lavori, è stato fatto qualche primo scavo, ma i lavori sono ben lontani da essere finiti. Nella prima uscita stagionale contro la Libertas Livorno dire che si sono viste già delle indicazioni è decisamente poco credibile. La squadra vista in campo con appena cinque allenamenti nelle gambe non è giudicabile, anche perché parliamo di un gruppo nuovo che deve ancora imparare a conoscersi e soprattutto a capire ciò che vuole coach Dante Calabria. A questo va aggiunto che manca ancora un elemento come Eric Paschall che, se tornasse ad essere il giocatore che abbiamo visto in Nba, può rappresentare un valore aggiunto notevole.