Vuelta a España 2024 oggi in tv tappa 25 agosto | orari inizio e fine programma streaming

(Di domenica 25 agosto 2024), domenica 25, va in scena la nonadella. Ultima fatica prima del primo giorno di riposo per la carovana, che è attesa da un’altra frazione complessa e scoppiettante. Non ci sarà arrivo in salita, ma saranno tre e tutte di prima categoria le ascese da affrontare, per una giornata che potrebbe anche essere la più dura della. Saranno 178 chilometri che potrebbero avere un impatto significativo sulla classifica generale. Il percorso include tre Gran Premi della Montagna consecutivi di prima categoria, iniziando con la salita del Puerto de El Purche (8,9 km al 7,7%) seguita da due ascese consecutive all’Alto de Hazallanas, che misura 7,3 km con una pendenza media del 9,8% e per un totale di più di 4000 metri di dislivello.