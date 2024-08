Vuelta 2024 risultati e ordine d’arrivo nona tappa Motril-Granada | capolavoro di Adam Yates classifica stravolta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Colpo grosso dinelladellaa Espana. Nella giornata in cui la UAE Emirates ha perso Joao Almeida causa covid, il britannico si inventa un attacco ai -58 km, sesta fuga più lunga dal 2000, e arriva acon quasi quattro minuti di vantaggio sul gruppo maglia rossa. Secondo posto per un grande Richard Carapaz (EF Education Easy Post), che si stacca in solitaria da O Connor & co e supera tutti e 25 i corridori che aveva davanti tranne il super. Si riapre la lotta allagenerale con Carapaz irrompe in terza posizione dietro eche sale al settimo posto a 5’30” da O’Connor. Da segnalare un Antonio Tiberi in grande difficoltà a causa di un forte mal di testa accusato in più momenti della corsa.