Solingen l’attentatore si consegna alla polizia | Sono io quello che stato cercando Gli agenti | Ha confessato

(Di domenica 25 agosto 2024) Il siriano di 26 anni sospettato dell’attacco con un coltello di venerdì sera a, che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre otto, ha: lo ha reso noto la. L’uomo, secondo quanto riporta Bild, si sarebbeto alle autorità a poco più di 24 ore dall’attacco. Sotto la pioggia e ancora coperto di sangue, l’uomo si è avvicinato aglipoco dopo le 23 dicendo: «ioche state». Poco prima laaveva fatto irruzione in un centro per richiedenti asilo fermando un altro siriano di 36 anni. Ma non era lui «che avevamo nel mirino fin dall’inizio», ha detto poco prima di mezzanotte il ministro degli Interni della Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul.