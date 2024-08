Marta Luisa di Norvegia | il fidanzato le avrebbe chiesto di contattare Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 25 agosto 2024) Tra pochissime settimane la principessadie Durek Verrett si sposeranno con una lista di invitati di prim’ordine. Un giornale norvegese ha fomentato alcune voci che riguardano il duca e la duchessa di Sussex. Le due coppie, infatti, hanno molte cose in comune. Sicuramente ci sono numerosi parallelismi tra la principessadie il principe. Entrambi sono cresciuti “all’ombra dei loro fratelli eredi al trono“, entrambi si sono dimessi dai loro doveri reali ed entrambi continuano a causare scandali per la Famiglia Reale. E anche lo sciamano Durek Verrett eMarkle hanno alcune somiglianze, tra cui il fatto che sono entrambi americani, di origini comuni e non vicini alle tradizioni reali. AnsaLa rivista norvegese Se og Hør ha speculato sul fatto che le due coppie potrebbero incontrarsi il prossimo 31 agosto 2024.