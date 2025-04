Lanazione.it - Firenze, la Galleria dell’Accademia gratis per la Domenica al museo

, 3 aprile 2025 -6 aprile ladell'Accademia diapre le porte gratuitamente per laal. Ritorna l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali la primadi ogni mese. Ilfiorentino osserverà il consueto orario d'apertura, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Grazie alla #, i visitatori avranno un'occasione unica per celebrare i 550 di Michelangelo Buonarroti ammirando alcuni dei suoi capolavori più prestigiosi. Ladi, infatti, custodisce il maggior nucleo scultoreo dell’artista – un monumentale insieme che comprende i quattro Prigioni, il San Matteo, la Pietà di Palestrina e, naturalmente, il David. L’iniziativa ministeriale si configura, inoltre, come un’opportunità per scoprire le altre collezioni permanenti delfiorentino: i capolavori dell'arte tardogotica e rinascimentale, le pale d'altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi – oltre allo splendidodegli strumenti musicali e alla Gipsoteca Lorenzo Bartolini, che custodisce i modelli in gesto dello scultore fiorentino e del suo allievo Lorenzo Pampaloni.