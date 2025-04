Notizieaudaci.it - Chi l’ha visto, scomparso all’aeroporto di Catania: 24enne ritrovato grazie ad un telespettatore

Eramartedì 1° aprile dopo essere sceso dall’aereo aper andare a vedere la tomba del papà. IlHamza Assouli è statodopo due giorni di apprensione. Hamza Assouli si era recato in Marocco per far visita alla tomba del papàIl giovane, residente a Modica, era allo scalo siciliano con la madre di rientro da Marocco quando le ha detto che sentiva stanco e voleva prendere un po’ d’aria mentre attendevano l’arrivo dei bagagli. Da quel momento si sono perse le sue tracce con grande apprensione della madre che ha contattato Chi. “Sta vivendo un momento particolare per la scomparsa del padre e anche per altri motivi” – aveva riferito Federica Sciarelli durante la diretta del 2 aprile. Il ritrovamento dopo l’appello a ChiA distanza di poche ore Hamza Assouli è statoalla preziosa segnalazione di uno spettatore.