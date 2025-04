Lanazione.it - Firenze, a ‘Beni comuni in Toscana’ anche il progetto ‘Collabora Vicchio’

Vicchio (), 3 aprile 2025 - “Beniin Toscana. Primi bilanci e prossimi rilanci”, questo il titolo dell’incontro che si terrà domani, venerdì 4 aprile, alle ore 9,30 apresso Palazzo Strozzi Sacrati, organizzato da Anci Toscana, Regione Toscana e Labsus. Un incontro, a quasi cinque anni dall’approvazione della Legge Regionale numero 71 sulla gestione dei benie del territorio, “per riflettere e fare il punto su cosa è stato costruito, quali sfide sono state vinte, quali criticità sono emerse e, soprattutto, quale futuro possiamo immaginare per i benie la loro gestione e amministrazione in Toscana”. Tra gli interventiquello del sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri che illustrerà l’esperienza da poco partita con “Collabora Vicchio”. Promosso dal Comune e realizzato grazie al finanziamento dell’Autorità Regionale della Partecipazione con il supporto metodologico di Sociolab, “Collabora Vicchio” prevede un percorso partecipativo per redigere un ‘Regolamento dei Beni’ “che permetta a cittadinanza, associazioni e realtà locali di prendersi cura e animare il patrimonio collettivo del territorio di Vicchio, stringendo dei patti di collaborazione insieme all’amministrazione comunale”.