Thesocialpost.it - Ramy morto nell’inseguimento dei carabinieri: “L’urto con l’auto causò la caduta”

Una nuova perizia mette in discussione la ricostruzione dell’incidente in cui perse la vitaElgaml, il 19ennedopo un lungo inseguimento da parte deia Milano, lo scorso 24 novembre.La controperizia: il contatto sarebbe avvenuto prima dell’impatto finaleSecondo i nuovi accertamenti, effettuati su richiesta della famiglia di, ci sarebbe stato un primo urto tra la vettura deie lo scooter su cui viaggiavanoElgaml e Fares Bouzidi. Questo contatto sarebbe avvenuto metri prima rispetto al palo semaforico contro cui il giovane ha perso la vita, in via Ripamonti. Un’ipotesi che ribalterebbe la ricostruzione ufficiale della Procura di Milano, che finora aveva escluso un impatto tra i mezzi prima dell’incidente fatale.L’ipotesi alternativa: un urto lieve che ha cambiato la traiettoria dello scooterIl consulente incaricato dalla famiglia sostiene chedeiavrebbe toccato lo scooter in modo tangenziale e di lieve entità, causando una brusca frenata e la conseguente perdita di controllo del mezzo.