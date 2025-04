Giro d' Italia Handbike buona la prima per Christian Giagnoni

Prato, 3 aprile 2025 - "L'obiettivo era quello di vincere e ci sono riuscito. Sono soddisfatto". Parola di Christian Giagnoni, reduce dalla prima tappa del Giro d'Italia Handbike che è andata in archivio pochi giorni fa a Reggio Calabria. E che per l'atleta di Montemurlo (che a fine anno taglierà il traguardo dei 50 anni) si è chiusa nel migliore dei modi, arrivando primo nella categoria "MH4". Adesso che la stagione ha preso il via, gli appuntamenti agonistici non mancheranno: Giagnoni correrà nei prossimi giorni il "Giro di Sardegna", per farsi poi trovare pronto al secondo appuntamento del Giro che si terrà il prossimo 11 maggio a Noventa di Piave. Il Giro resta insomma una vera "terra di conquista" per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid).

