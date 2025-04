Lanazione.it - Calcio Uisp: Gawrila e Bendra per il super acuto della Loggia 4.0

La Spezia, 3 aprile 2025 – C'è chi mette una seria ipoteca sul titolo, come la Locanda Alinò (vincente sull'Aurora Ponteggi), e chi invece continua nel suo percorso altalenante, come La Gira Of Chelli (sconfitta dal Realchiappa progetto Appalti). Questo nella settima giornata del Girone Eccellenza del campionato calcistico a 7 curato dalla LegaSpezia eValdimagra. Nel Girone Promozione, invece, tutto molto più equilibrato, con il Pellegrini gomme e il Real Dlf Pizzeria Chiara che sono ad un solo punto dalla vetta del Sesta Godano. Tutto stabile nel Girone 2 con il Veppo a tenere sempre sotto a -3 la seconda, il Bar Cavour. Nel Girone 3 vincono le prime 3, così il Comano resta ancora con il minimo vantaggio sul Pallerone, poi più staccata c'è la4.0. Bel successo a sorpresaLm Immobiliare, grazie a(tripletta) e(doppietta), sul forte Atletico Gragnola.