Lanazione.it - Bottagna: i tanto attesi lavori alla nuova rotonda al via dal 5 maggio

Leggi su Lanazione.it

Vezzano Ligure, 3 aprile 2025 - Partiranno il 5di Anas per la realizzazione delladi, a Vezzano Ligure. La scelta di avviare il cantiere dopo il periodo pasquale è stata condivisa durante la riunione odierna tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco Massimo Bertoni e i tecnici di Anas per evitare disagi durante le festività. L’intervento ha accumulato alcune settimane di ritardo, inizialmente a causa del maltempo e poi per alcuni problemi legati ai sottoservizi, in particolare per l’elettricità a media tensione, oggi risolti. “Questa scelta è coerente e in linea con il piano di alleggerimento dei cantieri più impattanti sulla rete autostradale – spiega l’assessore Giampedrone – per agevolare soprattutto i flussi turistici e gli spostamenti dei cittadini.