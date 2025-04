Thesocialpost.it - Gaza, raid israeliano su una scuola: “C’erano 14 bambini”

Gli attacchi aerei israeliani nella Striscia dihanno causato almeno 100 morti, tra cui 27 persone rifugiate in unanel nord della città, secondo le autorità mediche palestinesi. L’esercitoha intensificato l’offensiva con l’intento di esercitare maggiore pressione su Hamas, colpendo presunti “centri di comando e controllo” dell’organizzazione.Vittime e danni collateraliLe vittime includevano 14e 5 donne, i cui corpi sono stati recuperati dallanel quartiere di Tuffah, aCity. Molti altri sono rimasti feriti, con il numero delle vittime che potrebbe crescere a causa della gravità delle ferite di alcune persone. Inoltre, altre 30 persone sono state uccise in attacchi aerei nel quartiere di Shijaiyah, sempre aCity.L’esercitoha dichiarato di aver preso misure per minimizzare i danni ai civili, sostenendo che l’obiettivo fosse quello di colpire infrastrutture legate a Hamas.