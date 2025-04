Terribile incidente uomo in bicicletta viene investito da un tir

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Orbassano nel tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile 2024. L'incidente è avvenuto alla rotonda tra la circonvallazione esterna e strada Volvera, dove un cicloamatore è stato investito da un tir mentre percorreva la zona sulla sua bicicletta da corsa Trek.Il tragico incidenteL'urto è stato violento e ha causato il tragico incastro del ciclista sotto la motrice del camion. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano, che hanno lavorato intensamente per estrarre il ciclista dalle lamiere. Le sue condizioni sono state descritte come molto gravi. Per il trasporto d'urgenza, è stato utilizzato l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito all'ospedale Cto di Torino.Intervento delle forze dell'ordineSul luogo dell'incidente, sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto ai rilievi del caso.

