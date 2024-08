LIVE Atletica Diamond League Silesia 2024 in DIRETTA | Tamberi trionfa al rientro ottimo tempo per Jacobs altro WR per Duplantis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 18.01: Bene anche Marcellche ha concluso al quarto posto i 100 con un, 9?93 che fanno ben sperare per il finale di stagione, in particolare per Roma. Delusione, invece, per Simonelli e Fantini che sembrano lontani dalla migliore condizione 17.59: Sono arrivati anche altri due podi. Leonardo Fabbri nel peso ha chiuso terzo con un’altra grande misura, 22.03 e promette scintille in vista del Golden Gala e il terzo posto di Dariya Derkach senza una grandissima misura ma con grande continuità nel salto triplo 17.58: E’ stata una grande giornata anche per l’Italia, che è tornata al successo nellagrazie a Gianmarcoche ha vinto con 2.