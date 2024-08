I primi clienti? I turisti | Si portano già avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Da quella soglia, che vanta 30 anni di storia, è appena uscita una famiglia di milanesi. Attirati anche loro, come gli autoctoni pietrasantini, dal perfetto caos della cartoleria “Cartoonia“, in piazza Crispi. Scaffali che traboccano di articoli di ogni genere, poster e annunci attaccati ovunque. E poi lei, la storica titolare Valeria Spadaccini, che sbuca da quell’affascinante mondo di carta e colori sempre col sorriso e con un aneddoto nuovo. Come la famiglia di milanesi, appunto, ma anche fiorentini ed emiliani. "Da noi è già iniziato il movimento – dice – in particolare grazie aiche approfittano della vacanza per unire l’utile al dilettevole. Parlo di famiglie che cercano di portarsie avvantaggiarsi. Per ora stanno arrivando quelle che hanno già ricevuto le liste con il materiale da procurarsi".