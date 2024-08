Giulianova morto a soli 44 anni Tobia Sorrentino | era in barca con gli amici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Una tragedia si è consumata nelle acque di, in Abruzzo, dove, un fisioterapista di 44originario di Foggia ma residente a Parma, ha perso la vita., che aveva vissuto anche a San Benedetto del Tronto, si trovava nei pressi del porto quando è stato colto da un malore fatale. Leggi anche: Rimini, ragazzo di 14annega in mare davanti a tutti Incon gliSecondo quanto riportato da alcune testate locali, l’uomo era uscito incon alcuni. Quando il malore si è manifestato, i compagni hanno subito lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. Nonostante gli sforzi dei sanitari, che hanno tentato di rianimarlo sulla banchina del porto, ogni tentativo si è rivelato inutile. Non è ancora chiaro sesi trovasse in acqua o ancora a bordo dell’imzione al momento del malore.