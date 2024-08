Duplantis sempre più uomo volante | nuovo record mondiale nel salto con l’asta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)del mondo di Armandnelcon. Il campione olimpico svedese alla Diamond league di Chorzow, in Polonia, ha superato la misura di 6.26 metri, un centimetro in più del primato stabilito il 5 agosto scorso a Parigi ai Giochi olimpici. Per lui si tratta del decimodel mondo stabilito. Figlio d’arte – suo padre Greg è stato anche lui un astita –è recentemente diventato il secondo astista nella storia a vincere due edizioni consecutive delle Olimpiadi. Il primo fu lo statunitense Bob Richards a Helsinki 1952 e Melbourne 1956. Con ila 6.26 di oggi, oltre a stabilire il suo decimo, ha raggiunto quota 89 nel numero di volte in cui ha saltato più di 6 metri. L'articolopiùnelconproviene da Il Fatto Quotidiano.