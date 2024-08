Chi è Amy Jackson la moglie di Ed Westwick che lui ha sposato nel Cilento

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 25 agosto 2024) Amy, nata il 31 gennaio 1992 a Douglas, sull’Isola di Man, è una modella e attrice britannica, ed è ladi Ed, la star di Gossip Girl, che hain Italia, nel 2024 Nella sua carriera ha recitato in molti film indiani, perché ha fatto il suo esordio nel film Madrasapattinam, ma è apparsa anche nella serie Supergirl, nel ruolo di Saturn Girl. Amy ha un figlio, Andreas, nato nel 2019, da una precedente relazione con l’imprenditore George Panayiotou. Sappiamo che è vegana, ama i cani, come del resto anche Ed, ed è una attivista per i diritti degli animali. Il matrimonio di Ede Amy– fonte Instagramè figlia di Marguerita e Alan, entrambi originari di Liverpool, località dove poi hanno fatto ritorno quando Amy era piccola, per motivi di lavoro di suo padre, un produttore per BBC Radio Merseyside.