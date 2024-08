Basket serie B | presentata la guardia argentina Ferrara ecco Santiago | Mi ispiro a Farabello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) "Sono qui da 24 ore ma ho già capito che questo è un club organizzato, vorrei seguire le orme di Daniel". Si presenta così Ramiro, il nuovo esterno argentino di2018, atterrato in Italia nel pomeriggio di venerdì e presentato alla stampa e ai tifosi ieri mattina alla Giuseppe Bondi Arena. Vestirà la maglia numero 9, e su di lui il popolo biancazzurro ripone grandissime aspettative, così come tutta la società: ha firmato un contratto biennale con opzione di uscita la prossima estate in caso di mancata promozione, ma tutti si augurano che il rapporto possa proseguire a lungo. "Le sensazioni sono positive, io volevo assolutamente venire in Europa per cominciare una carriera fuori dal Sudamerica, e l’Italia era una delle mete preferite – confida Ramiro –.