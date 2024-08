Arezzo-Campobasso oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della prima giornata del girone B di. Allo Stadio Città dila formazione toscana affronta gli ospiti molisani, neopromossi dalla D, per una sfida già importante nell’ottica di portare a casa i primi tre punti stagionali. Chi trionferà? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 25 agosto.INTV Esarà visibile su Sky Sport 255 e insu Sky Go, ma anche su NOW per gli abbonati.in tv:SportFace.