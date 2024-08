Viale Giulio Cesare il cantiere della T2 si prolunga fino al 10 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Bergamo. Il Comune ha prorogatoal 10i provvedimenti viabilistici già previsti nell’area dicoinvolta dalper la costruzioneT2. Come comunica TEB, “c’è stato un ritardo nella consegna delle travi a sostegno del ponte e i lavori di spostamento dei sottoservizi hanno richiesto più tempo del previsto”. I lavori pertanto sino di qualche giorno concludendosi comunque prima dell’apertura delle scuole, prevista il 12. IlT2, che ha richiesto la chiusuranel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi, riguarda la demolizione dell’attuale ponte sul quale transitae la realizzazione di un nuovo ponte lungo 18,90 metri. Il tracciatoex ferroviavalle Brembana sottopassava ilcon una larghezza limitata essendo la ferrovia composta da un solo binario.