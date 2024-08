Ultime Notizie Roma del 24-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Germania tiri piume nell’incubo attentati un uomo che sembrava arabo armato di coltello ha colpito diversi per tanti durante la festa per il 600 cinquantesimo anniversario della città di Solingen le vittime che sono state scelte a caso tra la folla attorno tre due uomini una donna mentre sono cinque i feriti gravi il bilancio è stato confermato dalla polizia che ha lanciato una vasta operazione per rintracciare l’attentatore riuscito a fuggire sono stati posizionati i posti di blocco in tutta la città è morto all’età di 79 anni Ottaviano del Turco e politico e sindacalista italiano a darne notizia sui social figlio Guido originario di Collelongo in provincia dell’Aquila nella sua lunga carriera è stato sindacalista CGIL ultimo segretario nazionale del PSI ministro delle finanze del ...