Mercato Roma altri tre regali per De Rossi | Ghisolfi punta a chiudere subito

(Di sabato 24 agosto 2024) Laa regalare a Dealmeno altre tre rinforzi prima della conclusione delestivo: i nomi. La, in questa stagione, potrà continuare a contare sulle prestazioni di Paulo Dybala, che ha rifiutato la ricca proposta messa sul piatto dall’Al-Qadsiah. La permanenza dell’argentino, oltre a far esultare il popolo giallorosso, ha cambiato i piani didella società. Il reparto offensivo, ad esempio, risulta al completo: abbandonata, infatti, la pista che conduceva a Jeremie Boga. La priorità, adesso, consisterà nel rafforzare il centrocampo ed il reparto difensivo. Daniele Dericeveràrinforzi (LaPresse) – Serieanews.comPer quanto riguarda la linea mediana, Daniele Deha chiesto un centrocampista box-to-box dinamico, abile sia in fase di recupero del pallone che nella costruzione della manovra.