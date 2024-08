Il miope rigore fiscale tedesco e le conseguenze sul conflitto in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 agosto 2024) Da qualche tempo, le discussioni sul bilancio sono più complesse in Germania di quanto siamo abituati a vedere in Italia. L’anno scorso, la Corte dei Conti dichiarò illegittimo l’utilizzo di fondi avanzati dall’emergenza covid per misure di sostegno alle imprese, creando al governo un buco di sessanta miliardi di euro. Quest’anno, le trattative hanno fornito il pretesto per l’ennesimo caso di conflittualità interna al governo, diventato poi anche l’ennesimo caso in cui si sono registrate indecisioni tedesche in materia di sostegno all’. Secondo il ministro delle Finanze Christian Lindner, liberale e interprete dell’ala austera del governo, dopo le emergenze legate a pandemia e guerra il 2025 dev’essere l’anno che riporta la Germania aldei conti, in linea con il freno del debito (Schuldenbremse) inserito in Costituzione.