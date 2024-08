Fiorentina-Venezia al Franchi Nico Gonzalez verso la Juve

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 24 agosto 2024)allaaldi Firenze domenica 25 agosto alle ore 18.30.lantus. Manca ancora l’ufficialità , ma per il passaggio del giocatore argentino dallaallasarebbe pronto un accordo per l’acquisto del cartellino sulla base di una cifra attorno ai 38 milioni. Intanto per ladi Raffaele Palladino, dopo il debutto in serie A col pari a Parma, per la seconda giornata di campionato arriva alun’altra neopromossa, ilguidato da Eusebio Di Francesco.all’esordio in serie A sconfitta 3-1 dalla Lazio.reduce dal pari casalingo 3-3 in Conference League con gli ungheresi del Puskas Akademia.partita diretta da Simone Sozza di Seregno. Assistenti Valerio Colarossi (Roma 2) e Alex Cavallina (Parma).