Donna si presenta in commissariato per denunciare ex marito stalker ma viene rimandata a casa | indagati i poliziotti

(Di sabato 24 agosto 2024) Non sarebbero stati tempestivi nel raccogliere le denunce di unavittima di atti persecutori da parte dell’ex. Per questo duein servizio neldi Polizia di Corato, nel Barese, sono accusati di omissione di atti di ufficio. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, laper ben due volte, nell’agosto dell’anno scorso, avrebbe chiesto di mettere a verbale le sue parole contro l’ex che, destinatario di un divieto di avvicinamento, avrebbe violato il provvedimento. In due occasioni, gli agenti le avrebbero riferito di tornare nei giorni successivi perché il personale dell’ufficio denunce era già impegnato, oppure perché le denunce potevano esserete entro le 13. Secondo quanto sostiene la Procura di Trani, invece, non ci sarebbero disposizioni interne allegate a limiti di orari perre querele o denunce.