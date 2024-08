Calciomercato Serie A Lukaku-Napoli è fatta Bologna scatenato | presi Pobega e Illing jr

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano 23 agosto 2024 – La fumata azzurra che i tifosi partenopei e mister Antonio Conte da tempo attendono adesso è davvero vicina: Romeluè infatti a un passo dal vestire la casacca del, la sua terza in Italia dopo quelle di Inter e Roma. La missione a Londra del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha infatti portato i frutti sperati dal club di De Laurentiis: dopo un primo incontro a vuoto nella giornata di ieri, infatti, ilha formulato al Chelsea una seconda offerta ufficiale che ha fatto crollare le resistenze dei “Blues”. L’affare si basa su una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di parte fissa più 15 di bonus e una percentuale su un’eventuale futura rivendita del belga che da tempo aveva già scelto il, con cui ha trovato un accordo per un contratto triennale da 7 milioni a stagione.