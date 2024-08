Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 24 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’è a un passo dal concludere l’ultimo colpo del suoin entrata, con l’arrivo di Tomas Palacios dall’Independiente Rivadavia che potrebbe avvenire nella giornata di lunedì o martedì. I nerazzurri guardano anche al futuro, con Jonathan David che può rappresentare il colpo a parametro zero dell’estate 2025. Un suo acquisto aiuterebbe a riversare le spese per il reparto difensivo, in cui i meneghini vorranno trovare la soluzione giusta per ringiovanire la zona centrale della retroguardia.