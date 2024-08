A che ora Luna Rossa-New Zealand America’s Cup | programma finale regate preliminari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)affronterà Team NewnelladellediCup. L’appuntamento è per domenica 25 agosto nelle acque di Barcellona, sarà il quarto match race di giornata a partire dalle ore 14.00. Dopo gli ultimi tre confronti del round robin, ovvero New-American Magic,Rossi-Alinghi, Orient Express-INEOS Britannia, ci sarà spazio per lo scontro diretto tra le prime due classificate, che sono già definite matematicamente: sfida imperdibile attorno alle ore 15.50. I Kiwi sono primi con quattro successi, mentre il sodalizio italiano è secondo con tre affermazioni e le sfide dell’ultima giornata non possono riscrivere la graduatoria per i piani alti. Assisteremo così a un testa a testa rovente tra i detentori della Vecchia Brocca e Team Prada Pirelli.