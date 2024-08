A che ora Gianmarco Tamberi in Diamond League a Chorzow | programma preciso copertura tv soltanto parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)farà il proprio ritorno in gara nella giornata di domenica 25 agosto, quando sarà uno dei protagonisti della tappa diche andrà in scena a(Polonia). L’appuntamento è per le ore 14.33, quando inizierà la gara di salto in alto, che godràparzialmente dellatelevisiva: le telecamere si accenderannoalle ore 16.00, quando questo evento sarà già in fase avanzata (o potrebbe anche essersi già concluso). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, reduce dall’amara avventura delle Olimpiadi di Parigi 2024, affronterà avversari di lusso tra cui spiccano il neozelandese Hamish Kerr (trionfatore ai Giochi un paio di settimane fa) e Stefano Sottile (autore di uno splendido balzo da 2.34 metri nella capitale francese).