Volley femminile Serie A1 2024-2025 | tutti gli acquisti e le cessioni Come sono cambiate le squadre

(Di venerdì 23 agosto 2024) LaA1discatterà il 5 ottobre. Al torneo parteciperanno quattordici, che si fronteggeranno in un’agguerrita regular season. Le migliori otto compagini si sfideranno poi nei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Le formazionirispetto alla passata stagione trache hanno mutato i vari sestetti titolari. Conegliano ha cambiato le due schiacciatrici: saluta due big assolutele statunitensi Plummer (all’Eczacibasi) e Robinson (ad Atlanta) e dentro due fuoriclasse incredibilila brasiliana Gabi (dal VakifBank) e la cinese Zhu Ting (da Scandicci). Il resto del sestetto delle Campionesse d’Italia non cambia: la palleggiatrice Wolosz, l’opposto Haak, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.